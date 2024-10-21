في جامعة المؤسس الأربعاء القادم.. "الكريم": لقاء لتوعية وتسجيل الراغبين في التبرع بالخلايا الجذعية

ويرصد "الكريم" بروز كوادر علمية من خريجي جامعة المؤسس، ويقول: "هناك عدد من خريجي الدكتوراه من الطلاب الدوليين الذين أتموا دراستهم في جامعة الملك عبدالعزيز في مجال الخلايا الجذعية، يعملون الآن في جامعات عالمية مثل جامعة MIT، وجامعة New Mexico في أمريكا، وجامعة SHANTOU في الصين، كما أن بعضًا من خريجي كلية العلوم للدكتوراه هم أساتذة في بعض الجامعات السعودية في تخصص الخلايا الجذعية، والوحدة تتيح الفرصة للالتحاق بها في مجال البحوث والتدريب في المجالات الحديثة للخلايا الجذعية، سواء منها الجنينية، أو السرطانية، أو الإكسوزومات، أو تطبيق المعالجة في مرحلتي زراعة الخلايا، أو النموذج الحيواني".