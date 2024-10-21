في جامعة المؤسس الأربعاء القادم.. "الكريم": لقاء لتوعية وتسجيل الراغبين في التبرع بالخلايا الجذعية

يكشف الكاتب الصحفي أ.د. صالح عبدالعزيز الكريم، عن لقاء يقيمه السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية، بعد غدٍ الأربعاء في جامعة الملك عبدالعزيز، بالتنسيق مع وحدة الخلايا الجذعية في مركز الملك فهد للبحوث الطبية بالجامعة برعاية رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى؛ بهدف توعية وتسجيل الراغبين للتبرع بالخلايا الجذعية -تسجيل وأخذ معلوماتٍ- للتواصل معهم لاحقًا في حال تطابق المتبرعين للمرضى المصابين بأمراضٍ مستعصيةٍ كسرطانات الدم وأمراض الدم المناعية والوراثية، مؤكدًا أن هناك وعيًا ثقافيًا مجتمعيًا للتبرع بالخلايا الجذعية وعدد المسجلين في المملكة في ازديادٍ.
وفي مقاله "التبرع بالخلايا الجذعية في جامعة المؤسس" بصحيفة "المدينة"، يقول "الكريم": "يقيم السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية، بالتنسيق مع وحدة الخلايا الجذعية في مركز الملك فهد للبحوث الطبية في جامعة الملك عبدالعزيز، لقاءً بعد غدٍ الأربعاء برعاية رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى؛ بهدف توعية وتسجيل الراغبين للتبرع بالخلايا الجذعية -تسجيل وأخذ معلومات- للتواصل معهم لاحقًا في حال تطابق المتبرعين للمرضى المصابين بأمراض مستعصية كسرطانات الدم وأمراض الدم المناعية والوراثية، والتبرع بالخلايا الجذعية بمثابة أمل لإنقاذ حياة مريضٍ هو بأمس الحاجة لذلك، ولا توجد أي مخاطر للمتبرع، بل إن التقنيات التي تستخدم اليوم في الحصول على الخلايا الجذعية من المتبرعين آمنة".
ويعلق "الكريم" قائلًا: "الملاحظ أن هناك وعيًا ثقافيًا مجتمعيًا للتبرع بالخلايا الجذعية، وعدد المسجلين في ازدياد، وتسهم جامعة المؤسس في هذا العمل الإنساني وإقامة نشاط خاص له في مركز الملك فهد للبحوث الطبية، وكذا التنقل في بعض الكليات، ويتم التعريف في يوم اللقاء بمستجدات وبحوث عن الخلايا الجذعية؛ تنويرًا للمجتمع".
ويرصد الكاتب جهود وحدة أبحاث الخلايا الجذعية في جامعة المؤسس، ويقول: "وبفضل الله، فإن وحدة أبحاث الخلايا الجذعية في الجامعة قطعت شوطًا في تأسيس كوادر متخصصة في مجالات الخلايا الجذعية المتعددة، وهي أول من أسّس على مستوى المملكة سلالة للخلايا الجذعية الميزنكيمية البشرية من المشيمة للنساء السعوديات، وحصلت على الملكية الفكرية لها من الهيئة السعودية للملكية الفكرية تحت مسمى سلالة cell Line SKGh، كما أن الوحدة كانت -ولا تزال- لها دورٌ في تهيئة المكان المناسب لزراعة الخلايا الجذعية في مركز الملك فهد للبحوث الطبية والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه لقسمي علوم الأحياء والكيمياء الحيوية في كلية العلوم وغيرها من الكليات".
ويرصد "الكريم" بروز كوادر علمية من خريجي جامعة المؤسس، ويقول: "هناك عدد من خريجي الدكتوراه من الطلاب الدوليين الذين أتموا دراستهم في جامعة الملك عبدالعزيز في مجال الخلايا الجذعية، يعملون الآن في جامعات عالمية مثل جامعة MIT، وجامعة New Mexico في أمريكا، وجامعة SHANTOU في الصين، كما أن بعضًا من خريجي كلية العلوم للدكتوراه هم أساتذة في بعض الجامعات السعودية في تخصص الخلايا الجذعية، والوحدة تتيح الفرصة للالتحاق بها في مجال البحوث والتدريب في المجالات الحديثة للخلايا الجذعية، سواء منها الجنينية، أو السرطانية، أو الإكسوزومات، أو تطبيق المعالجة في مرحلتي زراعة الخلايا، أو النموذج الحيواني".
ينهي "الكريم" قائلًا: "وسوف يتم في اللقاء -بإذن الله- جلسة علمية متخصصة عن المستجدات في تطبيقات الخلايا الجذعية، يديرها البروفيسور فيصل عبدالرحمن الزهراني، ومجموعة من المتخصصين؛ هم: الدكتور محمود شويل، الذي سيتحدث عن تطبيقات الخلايا الجذعية في مجال طب وجراحة العيون، والدكتور عمر رسلان، الذي سيكون حديثه عن ماهية الخلايا الجذعية وكيفية زراعتها، والدكتورة مريم العويصي، التي سيكون حديثها عن الخلايا الجذعية متعددة القدرات، والدكتور أحمد بامقا، الذي سوف يلقي الضوء على آفاق المستقبل والتقدم الجيني في ضمور العضلات الشوكي".