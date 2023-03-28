من الوصول حتى الحصول.. "زاد المعتمر" تنطلق لإثراء تجربة قاصدي بيت الله

وأضاف، أن الحقيبة تحتوي على نسخة من المصحف الشريف، وكُتيب صفة العمرة، وعدد من الكتب الدينية والتثقيفية المنوعة، كما قامت الإدارة بتخصيص نقاط لتوزيع إهداءات من الكتب العلمية والدعوية لقاصدي المسجد الحرام.