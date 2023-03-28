من الوصول حتى الحصول.. "زاد المعتمر" تنطلق لإثراء تجربة قاصدي بيت الله

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة شؤون الكتب بالإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب، مبادرة "زاد المعتمر" بالمسجد الحرام، التي تأتي ضمن حملة الرئاسة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" وتحت شعار "من الوصول حتى الحصول".
وأوضح مدير إدارة شؤون الكتب حمزة بن إبراهيم السالمي؛ أن المبادرة تهدف إلى إثراء تجربة قاصدي بيت الله الدينية والثقافية، وإعانتهم على أداء نسكهم وعباداتهم وفق المنهج الشرعي الصحيح.
وأضاف، أن الحقيبة تحتوي على نسخة من المصحف الشريف، وكُتيب صفة العمرة، وعدد من الكتب الدينية والتثقيفية المنوعة، كما قامت الإدارة بتخصيص نقاط لتوزيع إهداءات من الكتب العلمية والدعوية لقاصدي المسجد الحرام.