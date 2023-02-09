"الشثري": دفع الزكاة لـ"سلمان الإنسانية" جائز وتوضح بحساب مخصص

من جانبه، أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أنه إذا كان المبلغ المُتبرع به من مال زكاة يجب أن يوضّح ذلك، ويوضع في الحساب الخاص للزكاة ولا يصرف إلا في أوجه الزكاة المعروفة، والتي تصرف بوفق الأوجه التي وجّه بها ديننا الحنيف.