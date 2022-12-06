أمير الباحة يطالب بالاهتمام بذوي الإعاقة ودعمهم

طالب أمير منطقة الباحة بضرورة الاهتمام ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الرعاية اللازمة لهم، مؤكداً أن الإعاقة أصبحت عاملاً محفزاً لأصحابها وهم دائماً متميزون عبر الكثير من مشاركاتهم الفاعلة في العديد من المجالات، مثمناً الخدمات المتميزة التي يقدمها منسوبو مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة في الباحة، لتوفير العناية العلاجية والتعليمية والتأهيلية المتميزة لأطفال المنطقة من ذوي الإعاقة.
ونوه أمير الباحة بما توليه حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - من اهتمام ورعاية لهذه الفئة الغالية، مشيداً بما حققته الجمعية من انجازات مميزة في مجال رعاية ذوي الإعاقة في ظل المتابعة المستمرة من الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة .
جاء ذلك خلال استقبال الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة الباحة، بديوان الإمارة اليوم لمدير مركز الجمعية بمنطقة الباحة أحمد بن عيسى الزهراني وعدد من منسوبي وأطفال الجمعية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
واستمع الأمير الدكتور حسام بن سعود إلى شرح مفصل عن أعمال المركز وأنشطته خلال الفترة الماضية، وما يقوم به من تطوير للخدمات والبرامج التأهيلية التي يوفرها للأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة، مع أهمية مساندة مجتمع المنطقة بجميع قطاعاته وأفراده لخدمات مركز الجمعية وبرامجها حتى يتمكن بفضل الله تعالى من الاستمرار في رعاية منسوبيه من الأطفال بالمستوى الذي يعكس الثقة الغالية التي تحظى بها جمعية الأطفال ذوي الإعاقة من كل قطاعات وأفراد المجتمع.
وأعرب "الزهراني" عن شكره لأمير منطقة الباحة، عَلَى ما يوليه من مساندة كريمة لمركز الجمعية ومنسوبيه من الأطفال، مؤكداً حرص جميع العاملين على العمل بكل جد وتفانٍ لتقديم أفضل الخدمات بمختلف أنواعها للأطفال المنتسبين للمركز.