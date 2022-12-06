أمير الباحة يطالب بالاهتمام بذوي الإعاقة ودعمهم

واستمع الأمير الدكتور حسام بن سعود إلى شرح مفصل عن أعمال المركز وأنشطته خلال الفترة الماضية، وما يقوم به من تطوير للخدمات والبرامج التأهيلية التي يوفرها للأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة، مع أهمية مساندة مجتمع المنطقة بجميع قطاعاته وأفراده لخدمات مركز الجمعية وبرامجها حتى يتمكن بفضل الله تعالى من الاستمرار في رعاية منسوبيه من الأطفال بالمستوى الذي يعكس الثقة الغالية التي تحظى بها جمعية الأطفال ذوي الإعاقة من كل قطاعات وأفراد المجتمع.