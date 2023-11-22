"الأرصاد" ينبه 8 مناطق: أمطارٌ خفيفة إلى غزيرة وسيول وصواعق رعدية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والرياض وحائل والشرقية والشمالية والباحة وعسير وجازان.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء، تستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة حائل أمطارًا غزيرة وسيولاً وصواعق رعدية، وتشمل الشنان وبقعاء وحائل وموقق، وأمطارًا متوسطة على الحائط والسليمي والشملي والغزالة وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضًا أمطارًا غزيرة وسيولاً وصواعق رعدية، وتشمل طريف وعرعر والعويقيلة ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً وصواعق رعدية، وتشمل دومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد المنطقة الشرقية أمطارًا غزيرة وسيولاً وصواعق رعدية، وتشمل حفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة وصواعق رعدية، وتشمل العاصمة المقدسة، وأمطارًا متوسطة على أضم وميسان والطائف والعرضيات، وأتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية، وتشمل الحجرة المخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة وسيولاً وصواعق رعدية، وتشمل النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وأمطارًا متوسطة على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية، وتشمل جازان وفرسان والدرب وبيش، وأمطارًا خفيفة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.