"الأرصاد" ينبه 8 مناطق: أمطارٌ خفيفة إلى غزيرة وسيول وصواعق رعدية

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة وصواعق رعدية، وتشمل العاصمة المقدسة، وأمطارًا متوسطة على أضم وميسان والطائف والعرضيات، وأتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.