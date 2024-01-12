"السديس" لقاصدي الحرمين: عظّموا الزمان والمكان دون إحداثٍ ولا ابتداع

وجّه رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ عددًا من الوصايا الدينية لقاصدي الحرمين الشريفين، مؤكدًا ضرورة تعظيم الزمان والمكان الفاضل الذي عظَّمه الله تعالى، وعظَّمه رسوله ﷺ، وذلك وفق سنن النبي ﷺ، من غير إحداث ولا ابتداع.