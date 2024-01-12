"السديس" لقاصدي الحرمين: عظّموا الزمان والمكان دون إحداثٍ ولا ابتداع

وجّه رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ عددًا من الوصايا الدينية لقاصدي الحرمين الشريفين، مؤكدًا ضرورة تعظيم الزمان والمكان الفاضل الذي عظَّمه الله تعالى، وعظَّمه رسوله ﷺ، وذلك وفق سنن النبي ﷺ، من غير إحداث ولا ابتداع.
وقال السديس: الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر وهي فضيلة ينبغي للمسلم أن يحرص على تحصيلها، وعدم تفويتها.
وأضاف: خطبة الجمعة تشتمل على مواعظ وهدايات فاجعلوها مسارًا عمليًا لحياتكم.
وحثّ الزائرين والقاصدين على مضاعفة الصلاة في الحرمين الشريفين، فالصلاة في المسجد الحرام خير من مئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه.
وأردف "السديس": يشرع لك عند وصولك المسجد يوم الجمعة التنفل بما تقدر عليه حتى يخرج الإمام.
وتابع: في الجمعة ساعة تُرجى فيها إجابة الدعاء، فانتهزها منطرحًا بين يدَي مولاك، واسأله تحقيق أمانيك.