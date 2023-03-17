متحدث "الشؤون الإسلامية" لـ"سبق": لا صحة للسماح بمكبرات الصوت في نقل الصلوات الجهرية

نفى المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالله بن يتيم العنزي صحة الشائعات التي تتردد في مواقع التواصل الاجتماعي عن السماح باستعمال مكبرات الصوت الخارجية في الصلوات الجهرية.
وشدد على مضي الوزارة بالعمل بتعميمها الرسمي، والذي ينص على قصر استعمال مكبرات الصوت على رفع الأذان والإقامة فقط، وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة الجهاز، واتخاذ الإجراء النظامي بحق كل مَن يخالف هذا التعميم.
وقال "العنزي" لـ"سبق": الواجب على الجميع تحري الدقة عند نقل الأخبار ونشرها إلا من خلال ما يصدر عن المتحدث الرسمي للوزارة أو عبر موقعها الإلكتروني.
وأكد ضرورة تجنّب الجميع نشر الشائعات أو تداولها؛ لما قد يلحق ذلك من مساءلة قانونية، سائلاً الله للجميع التوفيق والسداد، وأن يديم على بلادنا أمنها وتقدمها ورقيها.