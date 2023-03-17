متحدث "الشؤون الإسلامية" لـ"سبق": لا صحة للسماح بمكبرات الصوت في نقل الصلوات الجهرية

وشدد على مضي الوزارة بالعمل بتعميمها الرسمي، والذي ينص على قصر استعمال مكبرات الصوت على رفع الأذان والإقامة فقط، وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة الجهاز، واتخاذ الإجراء النظامي بحق كل مَن يخالف هذا التعميم.