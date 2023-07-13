"سكني" يُقيم ورشة عمل تعريفية بمنتجاته لمنسوبي "واس"

نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية، اليوم، ورشة عمل تعريفية لمنسوبي "واس"، قدمت من خلالها شرح مفصل عن آلية الدعم السكني وخدمات ومنتجات "برنامج سكني"، وذلك بالمركز الإعلامي بمقر "واس" في الرياض.
وشهدت الورشة تقديم عرض مرئي ونبذة تعريفية عن "برنامج سكني" قدمها المدير العام لعمليات المنتجات السكنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان محمد بن مبارك الدوسري.
وتضمنت عرضًا عن المنتجات السكنية الحالية والمستقبلية ومميزاتها، إضافة إلى استعراض الضواحي السكنية، وآلية الاستحقاق وشروطه.
وتخللت الورشة جلسة نقاشية لاستقبال الأسئلة والاستفسارات.