"سكني" يُقيم ورشة عمل تعريفية بمنتجاته لمنسوبي "واس"

نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية، اليوم، ورشة عمل تعريفية لمنسوبي "واس"، قدمت من خلالها شرح مفصل عن آلية الدعم السكني وخدمات ومنتجات "برنامج سكني"، وذلك بالمركز الإعلامي بمقر "واس" في الرياض.