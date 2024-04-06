مشاهد مهيبة.. الحرَمان يتأنقان بضيوف الرحمن في ليلة الـ27 من رمضان

وكان من اللافت رؤية انسيابية حركة الحشود البشرية في الدخول والخروج على مدار الساعة في الحرمين؛ على الرغم من توافد أعداد غفيرة بكثافة عالية من المصلين على المسجدين، الأمر الذي ترجم جهوداً هائلة لرجال وكوادر الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، وبالتنسيق والتكامل مع الجهات الأمنية.