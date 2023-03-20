خضرة ونباتات برية ومَشاهد ساحرة تتجلى.. "روضة أم العصافير" مقصد للمتنزهين "صورة"

قديمًا.. حظيت بالحراسة والحصاد بـ"المقاشع والمحاش"

كان أهالي الداهنة في السابق يحرصون على هذه المنحة الإلهية، فيجعلون عليها حراسًا وحماة من المواشي إبلًا أو غنمًا أو بقرًا، عندها رعاة أو همل؛ فيحرسونها حراسة شديدة حتى يستوي النبات على سوقه ويخرج شطؤه وتنضج بذوره ويقوى عوده، وعند ذلك يعطون فترة محددة بداية ونهاية يسمحون للناس فيها بما يسمونه "الخلع أو الحصاد" بواسطة أدوات ذلك الزمان "مقاشع" (مفرد مقشعة) و"محاش" (مفرد محش)، وعندما يأخذ الناس كفايتهم من الأعشاب لدوابهم ومواشيهم، يُسمح لأهل الحلال بدخول الروضة.