خضرة ونباتات برية ومَشاهد ساحرة تتجلى.. "روضة أم العصافير" مقصد للمتنزهين "صورة"
اكتست "روضة أم العصافير" شمال غرب الداهنة بمحافظة شقراء، بالخضرة والنباتات البرية، في مناظر ساحرة ومشاهد جمالية طبيعية؛ مما جعلها مقصد الزوار والمتنزهين من جميع المحافظات القريبة، في شقراء وسدير والقصيم.
الموقع والمساحة والأودية
تقع روضة أم العصافير في وسط "حمادة الداهنة" التابعة لمحافظة شقراء في منخفض من الأرض، تصب فيها أودية كثيرة؛ أكبرها أودية "الأيدرابات" الشمالي والجنوبي التي تسيل من منحدرات جبال طويق الغربية، ووادي "أبو عنصيل"، وكثير من الأودية والتلال، ومساحة الروضة 6948 دونما؛ بحسب الكروكي الصادر من وزارة الزراعة.
سبب التسمية
سُميت بـ"أم العصافير" لأن أشجار السدر تنتشر فيها، والعصافير تحب السدر، وتجعلها مسكنًا لها؛ فالسدر يحتضنها ويحميها.
شطر الظلما والسدر
الروضة ذات شطرين: الشطر الغربي يتكون من غابة من أشجار السدر، وفي وسطها غابة كثيفة جدًّا في السابق تسمى (ظلما) لكثافة السدر مع ارتفاعه بحيث لا يُرى مَن كان بداخله، أما النباتات العشبية فأغلبها الروض الذي يلتفّ من تحت السدر مع نباتات أخرى مختلفة الأشكال والألوان، ومع الأسف تَلِفَ كثير من السدر قبل تسييجها ومنع الرعي فيها.
شطر الحرف والروض
الشطر الشرقي من الروضة أغلب نباته من الروض والحرف، والحرف يتمدد على الأرض تمددًا عجيبًا؛ حيث يغطي منخفضات الروضة وأخاديدها، وتفوح منه رائحة عطرية فواحة قوية تُرافق النسيم حيثما هب واتجه، تنعش الروح والبدن، وإذا سالت الروضة تحولت -بفضل الله- إلى بساط أخضر على امتدادها طولًا وعرضًا، لا يلبث أن يتحول هذا البساط الجميل إلى حلة قشيبة من الزهور النضرة مختلفة الألوان؛ فأضحت متعة للناظرين وسلوة للمتنزهين والزائرين.
مكشات ومسجد الإمام.. شاهدٌ على جمالها
إذا عرفت جمال الروضة وما تحويه من نباتات مختلفة الأشكال والألوان؛ فلا تستغرب أن يجعلها الإمام عبدالله بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود -رحمه الله- مكانًا له في أيام الربيع للنزهة والمكشات؛ فقد بنى في جهتها الغربية مصلى من الحجر ما زالت آثاره باقية حتى اليوم.
قديمًا.. حظيت بالحراسة والحصاد بـ"المقاشع والمحاش"
كان أهالي الداهنة في السابق يحرصون على هذه المنحة الإلهية، فيجعلون عليها حراسًا وحماة من المواشي إبلًا أو غنمًا أو بقرًا، عندها رعاة أو همل؛ فيحرسونها حراسة شديدة حتى يستوي النبات على سوقه ويخرج شطؤه وتنضج بذوره ويقوى عوده، وعند ذلك يعطون فترة محددة بداية ونهاية يسمحون للناس فيها بما يسمونه "الخلع أو الحصاد" بواسطة أدوات ذلك الزمان "مقاشع" (مفرد مقشعة) و"محاش" (مفرد محش)، وعندما يأخذ الناس كفايتهم من الأعشاب لدوابهم ومواشيهم، يُسمح لأهل الحلال بدخول الروضة.
الأمطار والوحل تعيق.. والأسفلت هو الحل
الروضة تقع شمال طريق "أشيقر المجمعة" ١٠ كلم تقريبًا، وجنوب الطريق الزراعي المتجه لمزارع الفروثي والغاط ٢ كلم، والطريقان الرابطان بين الأسفلت والروضة طريقان ترابيان، وهناك مطالب بسفلتة أحد الطريقين أو وضع الأسفلت المبشور على الطريق؛ نظرًا لصعوبة السير على الطريق بعد هطول الأمطار؛ لطبيعة التربة التي تتسبب في تكوّن الوحل الذي يؤدي إلى احتجاز السيارات على الطريق الموصل للروضة".