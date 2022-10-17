رئيس مبادرة مستقبل الاستثمار: النسخة السادسة ستناقش موضوعات عالمية ونوعية

ولفت الانتباه إلى أن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تعتمد على 4 ركائز أساسية لتحقيقها وهي: (التعليم، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، وتوفير الحلول التي تساعد على الاستدامة)، موضحًا أن مبادرة مستقبل الاستثمار ومقرها المملكة العربية السعودية استطاعت أن تكون مختلفة عن المبادرات الأخرى من حيث الأهمية بدليل حجم المشاركة والحضور والمشاركين المميزين الذين يحمل بعضهم جوائز نوبل، وبعضهم يرأس عددًا من الشركات الدولية الكبرى، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيكون الأول من نوعه على مستوى العالم؛ لأنه ببساطة يعمل على معرفة الأولويات في النظام العالمي الجديد ويتعامل معها.