منتدى الاستشاريين الإداريين.. خطوة تهدف إلى تمكين وتنمية المهنة في المملكة

تنظِّم جمعية الإداريين الاستشاريين السعوديين، المنتدى الأول للاستشاريين الإداريين السعوديين، 17 سبتمبر في فندق إنتركونتننتال الرياض، في خطوة تهدف إلى تطوير وتمكين مهنة الاستشارات الإدارية في المملكة، وذلك تحت شعار "تمكين وتنمية مهنة الاستشارات الإدارية في المملكة".
ويأتي المنتدى استجابةً للحاجة المتزايدة إلى تطوير وتعزيز قطاع الاستشارات الإدارية في المملكة، وزيادة دورها الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تُعدّ فعالية هذا المنتدى فرصةً استثنائيةً لجمع خبراء القطاع ومحترفي الاستشارات للمشاركة في مناقشات مهمة حول دور قطاع الاستشارات الإدارية في التطوير والتحول المؤسسي.
ومن المقرر أن يتناول المنتدى موضوع الفرص الواعدة التي تنتظر قطاع الاستشارات في المملكة، بالإضافة إلى حوار مع مؤسسي شركات الاستشارات المحلية؛ لمناقشة أبرز الفرص والتحديات التي يواجهونها.
وتأتي أهداف المنتدى متمثلةً في تنمية الممارسين من خلال تعزيز قدرات ومهارات المحترفين في مجال الاستشارات الإدارية وزيادة تنافسية القطاع الاستشاري في المملكة، حيث يتعزز ذلك من خلال ترسيخ المعايير والأخلاقيات المهنية، ودعم الجهات الإشرافية والتشريعية في تطوير السياسات والمعايير الداعمة للقطاع، بالإضافة إلى بناء الشراكات مع المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
كما يهدف المنتدى إلى تحقيق تأثير مستدام في مجال الاستشارات الإدارية، وتعزيز دورها الحيوي في التنمية الوطنية والاقتصاد السعودي.
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الاستشاريين الإداريين السعوديين د. خالد عثمان اليحيى أن هذا المنتدى سيعمل على تطوير وتمكين قطاع الاستشارات الإدارية السعودي؛ وفق أفضل الممارسات وأرقى المعايير، بما يسهم في تنمية قدرات الممارسين، وتعزيز تبادل الخبرات المهنية، وتفعيل الشراكات مع الجهات المعنية لتحقيق الأثر المستدام في الاقتصاد السعودي".
وأضاف الدكتور "اليحيى" أن قطاع الاستشارات الإدارية يلعب دوراً محورياً في التطوير والتحول المؤسسي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030"، مثمنًا الدور الذي تقوم به الجهات الحكومية في تبنّي الدراسات الاستشارية، ما يرسخ نقل وتوليد وتوطين المعرفة.