منتدى الاستشاريين الإداريين.. خطوة تهدف إلى تمكين وتنمية المهنة في المملكة

وتأتي أهداف المنتدى متمثلةً في تنمية الممارسين من خلال تعزيز قدرات ومهارات المحترفين في مجال الاستشارات الإدارية وزيادة تنافسية القطاع الاستشاري في المملكة، حيث يتعزز ذلك من خلال ترسيخ المعايير والأخلاقيات المهنية، ودعم الجهات الإشرافية والتشريعية في تطوير السياسات والمعايير الداعمة للقطاع، بالإضافة إلى بناء الشراكات مع المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية.