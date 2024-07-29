أمير تبوك ووزير الاستثمار يستعرضان الفرص الاستثمارية بالمنطقة
استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الإثنين، وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.
رافق وزير الاستثمار، وكيل الوزارة لخدمات المستثمرين محمد أبا حسين، ووكيل تطوير الاستثمارات محمد آل صاحب، وعدد من قيادات الوزارة.
وفي مستهل اللقاء رحب أمير منطقة تبوك بوزير الاستثمار، متمنيًا له التوفيق في زيارته للمنطقة.
واستعرض الاجتماع الفرص الاستثمارية في منطقة تبوك، وتحفيز مناخ الاستثمار في مختلف القطاعات وتذليل المعوقات، وتوحيد الجهود بين الوزارة والمستثمرين ومختلف الشركات الوطنية والعالمية.
وكذلك الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة من خلال الميز النسبية التي تتمتع بها تبوك، وما تشهده المنطقة من مشروعات رؤية المملكة 2030 "نيوم والبحر الأحمر وأمالا".
ونوه أمير منطقة تبوك باهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسيتها؛ بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والعالمية ويعزز تنوع الاقتصاد الوطني.
وأكد دعم جميع أعمال وزارة الاستثمار بالمنطقة من قبل إمارة المنطقة والجهات الحكومية، وتسخير كل الإمكانات وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
من جانبه، ثمن المهندس خالد الفالح، دعم أمير منطقة تبوك، للبرامج والفرص الاستثمارية بالمنطقة، وتطوير البيئة الاستثمارية التي تتميز بها.