أمير تبوك ووزير الاستثمار يستعرضان الفرص الاستثمارية بالمنطقة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الإثنين، وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.