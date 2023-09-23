على مدار 6 ساعات.. بلدية الأحمر بالأفلاج تشارك الأهالي احتفالات اليوم الوطني

وتقيم بلدية الأحمر، اليوم، احتفاء بمناسبة اليوم الوطني 93 يبدأ من الساعة الخامسة عصرًا حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، يتضمّن مجموعة من الأنشطة والفعاليات الهادفة للتعبير عن هذه المناسبة، وتعزيز معاني الانتماء والولاء للوطن والقيادة الرشيدة.