"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: رياح شديدة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة رياحًا شديدة على الرايس وينبع حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.