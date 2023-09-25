قائد استثنائي وحديث عالمي مُبهر.. "عبارة ذهبية لولي العهد" يحللها "العتيبي": هكذا يُصنع التاريخ

يتوقف الكاتب والمحلل السياسي عبدالله بن بجاد العتيبي، أمام العبارة الذهبيةً "الزمن يمضي والإصلاحات تأتي"، التي صرّح بها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في المقابلة التاريخية التي حظيت بها قناة "فوكس نيوز" الأمريكية؛ مؤكدًا أن تلك العبارة تكشف الفهم العميق للقائد بواقع وطبيعة السعودية المحافظة، وكذلك وعيه بأهمية التغيير برؤية وطموح وأهداف، ومعرفته بالواقع السعودي وتبني التغيير والتطوير المتدرج؛ لافتًا إلى أحد أركان رؤية ولي العهد أن السعودية "محور ربط القارات الثلاث" آسيا وإفريقيا وأوروبا، كما يتوقف أمام القوة والثقة ووضوح الرؤية لدى ولي العهد عند مخاطبة العالم وخاصة أمريكا وشعبها.
وفي مقاله "محمد بن سلمان: الزمن يمضي والإصلاحات تأتي" بصحيفة "الشرق الأوسط"، يقول العتيبي: "قناة (فوكس نيوز) الأمريكية حظيت بإجراء مقابلة تاريخية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبثتها الأربعاء الماضي، بعد سنوات من آخر لقاءاته مع القنوات الأمريكية، وليس مستغربًا أن يكون حديثه استثنائيًّا ومبهرًا، فهو يصنع ذلك دائمًا؛ ولكن هذه المرة سيستمع له الأمريكيون جيدًا.. حديث إنساني مع قائد استثنائي. كان (بريت باير) كبير مذيعي القناة السياسية المعروفة، محظوظًا بإجرائه، وساعدته اللقاءات التي سبقته مع رجالات (الأمير) ووزرائه، ومشاهداته لمشروعات الأمير -التي كانت قبل سنوات معدودة أحلامًا في ذهنه وحده- واقعًا ملموسًا، ساعدته على استيعاب أبعاد أفكاره وطموحاته وحديثه".
ويتوقف "العتيبي" أمام رؤية السعوديين لأميرهم، ويقول: "ينظر السعوديون لأميرهم قائدًا عقلانيًّا واقعيًّا، يمتلك رؤيةً فذةً ووعيًا استثنائيًّا، يربط القول بالعمل، والإقدام بالأخلاق، ويحول أفكاره إلى مشروعات يرسم خطط تنفيذها ويتابعها بلا كلل أو ملل، وهو ما يحتاج الأمريكيون لرؤيته".
ويغوص "العتيبي" في العبارة الذهبية التي أطلقها سمو ولي العهد، ويقول: "الإقرار بالواقع كما هو دون تزيين أو تشويه يساعد القائد على القيادة والتغيير، لقد تحدث الأمير عن السعودية المحافظة، وهي كذلك؛ فوعي القائد بأهمية التغيير تمليه رؤيته وطموحه وأهدافه، لكن معرفته بالواقع كما هو تجعله يحسن التعامل معه، فالسعودية دولة محافظة -كما كانت أمريكا محافظة من قبل- كما تحدث الأمير في المقابلة، ثم أضاف عبارة ذهبيةً تقول: (ولكن الزمن يمضي والإصلاحات تأتي). وهذه حقيقة لا يجادل فيها عاقل، والتطوير المتدرج سمة العقل".
ويؤكد "العتيبي" أن "مخاطبة الشعب الأمريكي مباشرةً أمر بالغ الأهمية، وخصوصًا بعد حملات التشويه المجحفة والمنحازة التي قادتها تيارات فكرية وسياسية وحقوقية وإعلامية في سنوات مضت، وقد اضطرت قيادات أمريكية أن تتعلم عبر الطريق الصعب كيف تتعامل مع هذا القائد الشاب ذي الرؤية والطموح، كما تعلمت بعض الدول الأوروبية من قبل.. وقد تحدث المذيع صراحةً عن مراحل مع علاقة الأمير بالرئيس بايدن، وعمومًا فقد أثنى الأمير على بايدن".
ويطالب "العتيبي" برصد ردود أفعال المواطن الأمريكي على المقابلة؛ خاصة في مواجهة الحملات المغرضة التي تتعرض لها المملكة ويقول: "كانت تلك الحملات المغرضة سببًا جيدًا لينبهر المذيع بما سمعه من الأمير من أفكار ورؤى ومشروعات وطموحات، وهو يمثل وراءه كثيرين تعرضوا لتلك الحملات، وكانوا عاجزين عن رؤية الأمير وأفكاره ومشروعاته بشكل واضح وعملي، وكم سيكون مثيرًا لو قامت بعض وسائل الإعلام العربية برصد ردود الأفعال لدى المواطن الأمريكي العادي تجاه مقابلة الأمير، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر العمل الصحافي الميداني داخل أمريكا، فكثير من التعبيرات الشعبية تُمَكن من رصد الأثر الحقيقي، كما يمكن رصد ردود أفعال كثير من النخب الأمريكية في شتى المجالات على هذه المقابلة؛ لأنها ستعطي مؤشرات ذات أهمية في هذا السياق".
ومرة أخرى، يتوقف "العتيبي" أمام مفهوم التغيير لدى سمو الأمير محمد بن سلمان، ويقول: (الشيء الوحيد الذي لا يتغير في السياسة هو التغيير نفسه)، هكذا تحدث الأمير، في مبدأ سياسي سهل، لكنه يعني الكثير، وخصوصًا لصانع القرار الأمريكي".
وعن المشروع الضخم الذي يقدمه سمو ولي العهد، يقول "العتيبي": "يعرف السعوديون منذ سنوات أن أحد أركان رؤية الأمير هو أن السعودية (محور ربط القارات الثلاث) آسيا وإفريقيا وأوروبا، وبعد ذلك سمعوا الأمير يتحدث صراحةً عن أن المنطقة في رؤيته ستكون (أوروبا الجديدة)، فمشروع (الممر الاقتصادي) بالتعاون مع أمريكا، الذي يربط الهند بالشرق الأوسط بأوروبا، وينبهر العالم به، هو واحد من نتائج رؤية الأمير.. سيكون مفيدًا للأمريكيين أن يكتشفوا رؤية الأمير لبلاده وللمنطقة والعالم، فهو يرى السعودية طائرًا يمتد جناحاه عبر المنطقة والعالم تحالفات ومشروعات وتنميةً وتطورًا، فطموحاته ترتكز على السعودية، لكنها ترحب بالجميع ليركب معها في سفينة التقدم والرقي بالمنطقة والبشرية بأسرها، وقد أطفأ برؤيته كثيرًا من نزاعات المنطقة وصراعاتها، والاتفاق مع إيران تم برعاية صينية بسبب عجز أمريكي وغربي ممتد لعقود لصناعة أي حل قابل للنجاح في هذا الملف المعقد. وقد أكد الأمير أن الصينيين هم من جاءوا بهذا الحل".
ويمضي "العتيبي" راصدًا، ويقول: "وقد تبع ذلك الاتفاق إطفاء كثير من الملفات الساخنة في المنطقة، في العراق وسوريا ولبنان واليمن، وهذا كله تم دون تدخل أمريكي مباشر؛ وبالتالي هناك الكثير مما يمكن صناعته في المنطقة دون الحاجة لأمريكا، وهذا ملف مهم ورؤية ثاقبة يجب أن تلفت نظر الأمريكيين ليروا حجم التغيرات الكبرى التي تجري في المنطقة.. جرى ذلك في كثير من الملفات التي تتقاطع مع أمريكا، في أسعار الطاقة العالمية، ومجموعة (أوبك بلس) حدث الأمر ذاته؛ أصر الأمريكيون على تسييس الملف، وأصرت السعودية على أن توازن الأسواق هو الأولوية، ونجحت رؤية السعودية.. وفي ملف الحرب الروسية الأوكرانية أصرت أمريكا على تقسيم العالم إلى قطبين، وأصرت السعودية على أن ثمة طريقًا ثالثة هي أفضل من الاستقطاب الحاد والتصعيد غير المسبوق، ونجحت رؤية السعودية، وتبعها كثير من دول العالم".
ويرصد "العتيبي" رؤية سمو الأمير محمد بن سلمان لملف السلام مع إسرائيل، ويقول: "في ملف السلام مع إسرائيل، وهو ملف بالغ الحساسية والدقة، وحوله شبكات من خطابات المزايدات والشعارات الفارغة، تَحدث الأمير بعقلانية وواقعية عن هذا الموضوع الشائك، وأكد أن حقوق الفلسطينيين في قلب هذه المحادثات التي تجري برعاية أمريكية، وأمريكا والعالم يعرفون جيدًا معنى أن يتحدث الأمير عن ذلك، ويعرفون أكثر ما هو الأثر الهائل الذي سيجري في المنطقة والعالم فيما لو وصلت المحادثات لنتائج مُرضية. ومن هنا فقد علق نتنياهو على هذا الموضوع، وأوضح أهميته، وعلى إسرائيل أن تنخرط في رؤية جديدة للمنطقة، هي (أوروبا الجديدة)، وأن تبتعد عن سياسات قديمة أكل عليها الدهر وشرب".
ويضيف "العتيبي": "كل الملفات والقضايا، التي تهم أمريكا وصانع القرار، طُرحت على الأمير، لأن رأي الأمير فيها مهم ومؤثر ويصنع الفرق، في ملف الأصولية والإرهاب، وفي ملف السلاح النووي، وفي رأيه في كثير من قيادات العالم وسياسات الدول. ومن هنا فكثير من التفاصيل التي جاءت في المقابلة، جعلتها مقابلة تاريخية حقًّا".
ويُنهي "العتيبي": "أخيرًا، فقد كانت إجابات الأمير واضحةً وسهلةً لمن أراد التعاون معه، وكان مليئًا بالثقة وهو يجيب عن أخطرها وأكثرها تداولًا في أمريكا، وهكذا يُصنع التاريخ".