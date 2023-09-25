قائد استثنائي وحديث عالمي مُبهر.. "عبارة ذهبية لولي العهد" يحللها "العتيبي": هكذا يُصنع التاريخ

وعن المشروع الضخم الذي يقدمه سمو ولي العهد، يقول "العتيبي": "يعرف السعوديون منذ سنوات أن أحد أركان رؤية الأمير هو أن السعودية (محور ربط القارات الثلاث) آسيا وإفريقيا وأوروبا، وبعد ذلك سمعوا الأمير يتحدث صراحةً عن أن المنطقة في رؤيته ستكون (أوروبا الجديدة)، فمشروع (الممر الاقتصادي) بالتعاون مع أمريكا، الذي يربط الهند بالشرق الأوسط بأوروبا، وينبهر العالم به، هو واحد من نتائج رؤية الأمير.. سيكون مفيدًا للأمريكيين أن يكتشفوا رؤية الأمير لبلاده وللمنطقة والعالم، فهو يرى السعودية طائرًا يمتد جناحاه عبر المنطقة والعالم تحالفات ومشروعات وتنميةً وتطورًا، فطموحاته ترتكز على السعودية، لكنها ترحب بالجميع ليركب معها في سفينة التقدم والرقي بالمنطقة والبشرية بأسرها، وقد أطفأ برؤيته كثيرًا من نزاعات المنطقة وصراعاتها، والاتفاق مع إيران تم برعاية صينية بسبب عجز أمريكي وغربي ممتد لعقود لصناعة أي حل قابل للنجاح في هذا الملف المعقد. وقد أكد الأمير أن الصينيين هم من جاءوا بهذا الحل".