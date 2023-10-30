بالفيديو.. "سبق" ترصد جولة الوزير فهد الجلاجل في ملتقى الصحة العالمي

كما يهدف كذلك إلى تحفيز الأفراد للاستثمار في صحتهم؛ بما يسهم في رفع متوسط العمر إلى 80 عامًا -بإذن الله- تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 ومعدلات متوسط العمر عالميًّا، إضافة لتعزيز حياة صحية أفضل عبر رعاية صحية شاملة، محورها الإنسان، تقوم على مبدأ الوقاية قبل العلاج نحو تحقيق مجتمع حيوي.