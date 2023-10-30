بالفيديو.. "سبق" ترصد جولة الوزير فهد الجلاجل في ملتقى الصحة العالمي
رصدت "سبق" جولة وزير الصحة فهد الجلاجل اليوم على عدد من الأجنحة والأركان والجهات المشاركة في المعرض المصاحب لملتقى الصحة العالمي، الذي يختتم أعماله غدًا الثلاثاء في واجهة روشن للمعارض والمؤتمرات.
وتفصيلاً، أشاد "الجلاجل" بالتطور الكبير الذي تشهده مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في المجالات الأكاديمية والبحثية والطبية.. مشيرًا إلى أنها تتجاوز أهلية العلاج إلى الأبحاث والتطوير والابتكار، ومعربًا عن أمله بأن تواصل المدينة تميزها وريادتها في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.
ويشارك في ملتقى الصحة العالمي المقام بواجهة روشن للمعارض والمؤتمرات أكثر من 300 شركة من 29 دولة، إضافة إلى 300 متحدث، يطرحون رؤاهم خلال 30 جلسة حوارية، عبر مسارات (مؤتمر قادة الرعاية الصحية، ومؤتمر مستقبل الأشعة، ومؤتمر التمريض، ومؤتمر مستقبل المختبرات الطبية، ومؤتمر اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المستشفيات (JCI)، ومؤتمر جودة الرعاية الصحية، وورشة التمويل الصحي وإدارة دورة الإيرادات).
ويهدف الملتقى الذي يأتي تحت شعار "استثمر في الصحة" إلى استعراض الفرص الاستثمارية والتجارب النوعية للتحول الذي يشهده القطاع الصحي بالسعودية، وأحدث الاكتشافات والتقنيات والابتكارات والتجارب الطبية المختلفة في مجال الرعاية الصحية العالمية.
ويضم الملتقى إطلاقات واتفاقيات استثمارية ضخمة، ومئات الفرص الاستثمارية نحو تعزيز الاستثمار المحلي والدولي في القطاع الصحي، وخصوصًا في ظل ما يشهده الاستثمار في القطاع الصحي في السعودية من نمو متسارع وفرص ضخمة وواعدة.
كما يهدف كذلك إلى تحفيز الأفراد للاستثمار في صحتهم؛ بما يسهم في رفع متوسط العمر إلى 80 عامًا -بإذن الله- تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 ومعدلات متوسط العمر عالميًّا، إضافة لتعزيز حياة صحية أفضل عبر رعاية صحية شاملة، محورها الإنسان، تقوم على مبدأ الوقاية قبل العلاج نحو تحقيق مجتمع حيوي.