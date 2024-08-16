جمعية كهاتين.. الراعي الرسمي لبطولة الأيتام للشطرنج ضمن فعاليات جدة للرياضات الذهنية

أعلنت الجمعيةُ الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة، مشاركتَها كراعٍ رسمي وشريك استراتيجي لجمعية كتايا للرياضات الذهنية في فعاليات جدة للرياضات الذهنية والمقامة حاليًّا في جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة في الفترة من 13 إلى 19 أغسطس الحالي.
وقد شاركت الجمعية بعدد 33 لاعبًا من أبنائها؛ لتميزهم ورغبتهم في ممارسة رياضتهم المفضلة لهم، في هذه البطولة التي تقام بجامعة الأعمال والتكنولوجيا "UBT"، كما ستتضمن العديد من برامج التدريب والتأهيل لهم بمشاركة العديد من المدربين والرياضيين المختصين في ألعاب الشطرنج على مستوى وزارة الرياضة.
من جهته أكد الدكتور حاتم المرزوقي رئيس مجلس إدارة جمعية "كهاتين"، أن مشاركة الجمعية تأتي من مسؤوليتها الوطنية تجاه تشجيع أبنائها الأيتام على ممارسة هواياتهم وإبداعاتهم في الرياضات الذهنية، التي بدورها تساهم في تعزيز قدراتهم وتميزهم الرياضي، والذي من خلاله نطمح بالمساهمة في تطويرهم وتمثيلهم للمنتخبات الوطنية الرياضية.
يُذكر أنّ هذه المشاركة تتواكب مع مستهدفات الجمعية في مسارَي التنمية والقبول المجتمعي، والتي بدورها في تحقيق أهداف برامج رؤية المملكة 2030 من خلال هدف "التميز الرياضي".