جمعية كهاتين.. الراعي الرسمي لبطولة الأيتام للشطرنج ضمن فعاليات جدة للرياضات الذهنية

وقد شاركت الجمعية بعدد 33 لاعبًا من أبنائها؛ لتميزهم ورغبتهم في ممارسة رياضتهم المفضلة لهم، في هذه البطولة التي تقام بجامعة الأعمال والتكنولوجيا "UBT"، كما ستتضمن العديد من برامج التدريب والتأهيل لهم بمشاركة العديد من المدربين والرياضيين المختصين في ألعاب الشطرنج على مستوى وزارة الرياضة.