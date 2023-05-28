مكة المكرّمة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم.. وأبها والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة بـ 43 مئوية، فيما سجّلت أبها والباحة أقل درجة حرارة 17 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرّمة 43 مئوية، الدمام والصمان والأحساء وحفر الباطن والخرج والدهناء 42 درجة، المدينة المنوّرة والرياض وجدة وبريدة والتنهات 41 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ 17 مئوية، تليها طريف 19 درجة والقريات 20 درجة .
وسجّلت أبها والطائف وتبوك والباحة وينبع أعلى رطوبة بنسبتَي 85 و80%.