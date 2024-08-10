"رابطة العالم الإسلامي" تُدين مجزرة "التابعين".. "العيسى": جريمة همجية مروعة

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، ندد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، باسم الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، بهذه الجريمة الهمجية المروعة والمتواصلة ضد المدنيين والمنشآت المدنية، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.