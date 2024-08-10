"رابطة العالم الإسلامي" تُدين مجزرة "التابعين".. "العيسى": جريمة همجية مروعة

أدانت رابطة العالم الإسلامي -بشدة- قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة؛ مما أدى إلى استشهاد المئات وإصابة العشرات.
وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، ندد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، باسم الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، بهذه الجريمة الهمجية المروعة والمتواصلة ضد المدنيين والمنشآت المدنية، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وشدد "العيسى" على الضرورة الملحة لاستجابة المجتمع الدولي العاجلة لوقف هذه المجازر التي تواصل آلة حرب الحكومة الإسرائيلية ارتكابها، ووضع حد للجرائم الممنهجة ضد المدنيين الأبرياء.