رئيس "خزام العقارية" يهنئ القيادة والشعب السعودي بمناسبة نجاح موسم العمرة وعيد الفطر المُبارك

وأكد أن "هذا ليس بغريب على قيادتنا الرشيدة التي أولت الحرمين الشريفين اهتمامًا بالغًا وملحوظًا، رفع من مستوى الجاهزية والاستعداد ومن ثم الكفاءة والقدرة على التعامل مع هذه الأعداد المليونية التي جاءت لأداء مناسك العمرة أو للصلاة أو غيره، كذلك نجاح باهر في زيادة القدرة الاستيعابية للحرمين الشريفين لتستوعب هذه الأعداد الهائلة في زمن ومكان واحد وتحت مراقبة ومساعدة مستمرة".