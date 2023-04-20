رئيس "خزام العقارية" يهنئ القيادة والشعب السعودي بمناسبة نجاح موسم العمرة وعيد الفطر المُبارك

رفع رئيس مجلس إدارة شركة خزام العقارية الدكتور تركي بن عبدالله اليحيى، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والشعب السعودي كافة، بمناسبة نجاح موسم العمرة، وكذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وقال "اليحيى": "نُهنئ قيادتنا الرشيدة حفظها الله والشعب السعودي كافة على نجاح موسم #العمرة لشهر رمضان من هذا العام، الذي شهد تنظيمًا عالي المستوى وعملاً متواصلاً، بكفاءة منقطعة النظير وجهد جبار، وتكامل جهود من جميع الجهات الحكومية ليل نهار لخدمة ضيوف الرحمن الذين توافدوا للبقاع الطاهرة من الحرمين الشريفين منذ بداية هذا الشهر الكريم وحتى نهايته، بمنظومة متكاملة من الخدمات لضيوف الرحمن".
وأكد أن "هذا ليس بغريب على قيادتنا الرشيدة التي أولت الحرمين الشريفين اهتمامًا بالغًا وملحوظًا، رفع من مستوى الجاهزية والاستعداد ومن ثم الكفاءة والقدرة على التعامل مع هذه الأعداد المليونية التي جاءت لأداء مناسك العمرة أو للصلاة أو غيره، كذلك نجاح باهر في زيادة القدرة الاستيعابية للحرمين الشريفين لتستوعب هذه الأعداد الهائلة في زمن ومكان واحد وتحت مراقبة ومساعدة مستمرة".
وأردف أن "هذا النجاح بفضل الله أولاً ثم فضل القيادة الرشيدة حفظها الله نُعيد التهنئة للمقام السامي بهذا النجاح الباهر وأيضًا نهنئهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، اللهم اعز بلادنا، قبلة المسلمين واحفظ لنا قادتنا".