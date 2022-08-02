باجتماع السلامة المرورية.. "أمير الشرقية" يثمّن جهود "خفض نسب وفيات الحوادث"

وأكد أمير الشرقية أهمية العمل المستمر على دراسة مسببات الحوادث الجسيمة والتكامل بين جميع الجهات لمعالجة كل ما قد يكون سببًا في وقوع حادث مروري لخفض نِسَب الحوادث المرورية بشكل عام والحوادث الجسيمة خصوصًا المؤثرة على السلامة العامة، وثمّن جهود جميع الجهات التي كان لها أثر في انخفاض حوادث والوفيات والإصابات البليغة في المنطقة؛ مشددًا على بذل المزيد من الجهود للحد من حوادث الدهس داخل المدن ودراسة المواقع التي تتكرر فيها هذه الحوادث لمعالجتها.