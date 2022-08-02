باجتماع السلامة المرورية.. "أمير الشرقية" يثمّن جهود "خفض نسب وفيات الحوادث"

ترأس الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، رئيس لجنة السلامة المرورية بالمنطقة، اجتماع اللجنة الدوري بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء، بحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة المرورية وأرامكو السعودية وغرفة الشرقية وعدد من أصحاب الخبرة.
وفي بداية الاجتماع، رحّب أمير المنطقة الشرقية بأعضاء لجنة السلامة المرورية بالمنطقة، والأعضاء الجدد، كما قدّم الشكر للأعضاء السابقين على جهودهم أثناء عضويتهم في اللجنة.
وأكد أمير الشرقية أهمية العمل المستمر على دراسة مسببات الحوادث الجسيمة والتكامل بين جميع الجهات لمعالجة كل ما قد يكون سببًا في وقوع حادث مروري لخفض نِسَب الحوادث المرورية بشكل عام والحوادث الجسيمة خصوصًا المؤثرة على السلامة العامة، وثمّن جهود جميع الجهات التي كان لها أثر في انخفاض حوادث والوفيات والإصابات البليغة في المنطقة؛ مشددًا على بذل المزيد من الجهود للحد من حوادث الدهس داخل المدن ودراسة المواقع التي تتكرر فيها هذه الحوادث لمعالجتها.
وقدّم أمين عام اللجنة عبدالله الراجحي عرضًا عن مؤشرات الأداء، وإحصائيات تفصيلية للحوادث الجسيمة التي تشمل حوادث الوفيات والإصابات البليغة، والتي انخفضت في النصف الأول من هذا العام بنسبة 2% مقارنة بعام 2021م، ونتج عن ذلك انخفاض في عدد المتوفين بنسبة 11% حيث بلغ عدد المتوفين 243 وفاة، وارتفاع في عدد المصابين بنسبة 3% حيث بلغ عدد المصابين 1127 إصابة بليغة.
وبمقارنة مؤشرات الأداء للنصف الأول من هذا العام بمؤشرات خط الأساس في عام 2019م؛ فقد شهدت أعداد الحوادث الجسيمة بالمنطقة الشرقية انخفاضًا بنسبة 26%؛ مما نتج عنه انخفاض في عدد المتوفين بنسبة 38%، وانخفاض أيضًا في عدد المصابين بنسبة 24%.
واستعرض الأمين العام مقارنة مؤشرات الأداء والسلامة المرورية بالمنطقة خلال النصف الأول من هذا العام مع المستهدفات الوطنية؛ حيث تجاوزت المنطقة الشرقية مستهدفات 2022م لمعدل وفيات الحوادث لكل 100 ألف نسمة بنسبة 38%.
ومستهدفات 2022م لمعدل الإصابات البليغة لكل 100 ألف نسمة بنسبة 50%، وقد بلغت معدلات المنطقة 8.9 حالات وفاة و41.32 حالة إصابة بليغة لكل 100 ألف نسمة.
وفي سياق العرض، تَطَرّق أمين عام اللجنة إلى التحليل الأوليّ للحوادث الجسيمة خلال النصف الأول من عام 2022م؛ حيث اتضح من خلال منصة تحليل الحوادث الجسيمة، أن الأنواع الرئيسية للحوادث الجسيمة هي حوادث صدم مركبة متحركة وحوادث الدهس وحوادث انقلاب المركبة، والتي شكّلت نسبة 74% من إجمالي الحوادث الجسيمة بالمنطقة، وقد نتج عنها 77% من الوفيات بعدد 188 حالة وفاة وأكثر من 77% من الإصابات البليغة بعدد 878 حالة إصابة.
ثم قدّم أمين عام اللجنة، عرضًا لآخر مستجدات مبادرة الطريق الآمن حيث قامت القوة الخاصة لأمن الطرق بتركيب إجمالي عدد 40 جهازًا لرصد المخالفات المرورية؛ وبذلك تم استيفاء جميع المتطلبات الضبطية لهذه المبادرة؛ أما بالنسبة للمتطلبات الهندسية فقد تم تخصيص مبلغٍ قدره 73 مليون ريال من قِبَل وزارة النقل والخدمات اللوجستية لاستكمال هذه المتطلبات، كما تعمل أمانة اللجنة مع الشركاء والمؤسسة العامة لتحلية المياه لبناء نظام الري وربطه مع الشبكة الداخلية لمحطة شدقم؛ للحصول على الكمية المتفق عليها لري خط التشجير بما يقارب 80 ألف شجرة.
وتعمل الأمانة أيضًا مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية لتخصيص مواقع مواقف الشاحنات والنقل المشترك وتنفيذها في خططها المستقبلية.
واشتمل العرض على توصيات اللجنة لرفع مستوى السلامة المرورية على 10 طرق رئيسية بطول 2.000 كم في المنطقة المؤدية إلى دولة قطر؛ وذلك استعدادًا للزيادة المتوقعة في الحركة المرورية المصاحبة لمونديال كأس العالم 2022م.
وأوضح الأمين العام في عرضه، أن أمانة اللجنة تُجَهّز للقيام بفعالية توعوية ترفيهية للسلامة المرورية في الشهر القادم باسم "المنتزه"، وستمولها شركة أرامكو السعودية بدعم من شركة المجدوعي بعدد من السيارات كجوائز للزوار، ويتوقع أن تجذب هذه الفعالية حوالى 150 ألف زائر من جميع الفئات العمرية.
واطلع أعضاء اللجنة على آخر مستجدات مشروع تحديث استراتيجية السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، وإعداد خطة واضحة المهام للعشر السنوات القادمة بتمويل من أرامكو السعودية.