خلال 2021.. منجزات متواكبة لمنظومة النقل وفق مستهدفات رؤية 2030

وشهد العام الماضي تحسنًا كبيرًا في ترتيب المطارات السعودية عالميًّا؛ حيث تم تصنيف 4 مطارات سعودية ضمن أفضل 10 مطارات بالشرق الأوسط تحسُّنًا؛ كما حققت موانئ المملكة إنجازًا فريدًا من خلال تصدر ميناء الملك عبدالله لموانئ العالم في مؤشر أداء الحاويات، كما حلّ ميناء جدة الإسلامي في المركز الثامن عالميًّا.