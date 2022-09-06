هواوي توقع اتفاقية لتطوير مصنع لتوطين صناعة الطاقة الرقمية في المملكة

دعماً للمحتوى المحلي وتأكيداً على تحقيق أهدافها في توطين الصناعات، رعت مجموعة stc الممكن الرقمي اتفاقية الشراكة للتوطين المحلي وصناعة الطاقة الرقمية التي وقعتها شركة هواوي احدى شركاء مجموعة stc، مع الشركة الوطنية، الأول للاتصالات والصناعة، وذلك حرصاً من مجموعة stc على تمكين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة. كما رعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الاتفاقية لتعزيز وتطوير الصناعات المحلية. وجاء ذلك على هامش منتدى المحتوى المحلي، الذي انعقد في الرياض.
وتساهم هذه الاتفاقية في تطوير قطاع الطاقة الرقمية وتوطين صناعتها، والتي تعد احدى اهداف برنامج روافد التابع لمجموعة stc الذي يهدف الى نقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرات العالمية من شركة هواوي بالتعاون مع شركة الأول للاتصالات والصناعة، من خلال دعمها بقدرات وخبرات التصنيع الاحترافية ونقل المعرفة للكفاءات الوطنية وتوفير فرص عمل والمساهمة في سلاسل الإمداد المحلية في المملكة.
وتأتي هذه الشراكة تفعيلاً للاتفاقية التي وقعتها مجموعة stc مع هواوي في مؤتمر leap والتي تعتبر امتداداً لمبادرة إنشاء مصنع لتوطين الطاقة الرقمية لدعم قطاع مراكز البيانات في المملكة. وركزت الاتفاقية التي وقعت مؤخراً على أن تقوم شركة الأول للاتصالات والصناعة بتقديم موقع المصنع فيما تتولى شركة هواوي إعادة تأهيل خطوط إنتاج متكاملة للمصنع وتجهيز المكاتب ومركزاً للتدريب ودعم الإنتاج بالإضافة الى مرافق للتخزين. كما تضمنت الاتفاقية مواصلة الجهتين لبحث سبل التعاون المستقبلية في فرص أخرى للتوطين الصناعي داخل المملكة.
وتعد هذه الاتفاقية خطوة عملية لدعم زيادة نسبة المحتوى المحلي مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وذلك من خلال توفير معدات الطاقة الرقمية محلياً، مما يزيد من مواكبة التقنيات عالمياً في الصناعات المحلية الجديدة، وإيجاد بيئة جاذبة للأعمال ودعم الابتكار التقني، والذي بدوره سيساهم في تطوير المحتوى المحلي والتحول الرقمي وتوفير العديد من الحلول الرقمية التي تعزز من نمو الاقتصاد الرقمي بالمملكة.