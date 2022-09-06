هواوي توقع اتفاقية لتطوير مصنع لتوطين صناعة الطاقة الرقمية في المملكة

دعماً للمحتوى المحلي وتأكيداً على تحقيق أهدافها في توطين الصناعات، رعت مجموعة stc الممكن الرقمي اتفاقية الشراكة للتوطين المحلي وصناعة الطاقة الرقمية التي وقعتها شركة هواوي احدى شركاء مجموعة stc، مع الشركة الوطنية، الأول للاتصالات والصناعة، وذلك حرصاً من مجموعة stc على تمكين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة. كما رعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الاتفاقية لتعزيز وتطوير الصناعات المحلية. وجاء ذلك على هامش منتدى المحتوى المحلي، الذي انعقد في الرياض.