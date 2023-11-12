"الأرصاد" ينبه 8 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح وأتربة مثارة وصواعق رعدية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والشمالية والجوف والباحة وعسير وجازان.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة، وتشمل المهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة تشمل المدينة المنورة ووادي الفرع والعيص والعلا وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا متوسطة مع سيول وصواعق رعدية ورياح شديدة السرعة، وتشمل حزم الجلاميد وعرعر وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول وصواعق رعدية ورياح شديدة السرعة، وتشمل دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة تبوك أمطارًا متوسطة مع سيول وصواعق رعدية ورياح شديدة السرعة، وتشمل المعظم وتيماء وتبوك، وأمطارًا خفيفة على البدع وحقل وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول وصواعق رعدية ورياح شديدة السرعة، وتشمل الطائف وأضم وميسان والعرضيات، وأمطارًا خفيفة على الليث والقنفذة والعاصمة المقدسة، وأتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع سيول وصواعق رعدية ورياح شديدة السرعة، وتشمل الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة مع سيول وصواعق رعدية ورياح شديدة السرعة، وتشمل المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل ، وأمطارًا متوسطة على أبها وأحد رفيدة والحرجة الربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة، وأمطارًا خفيفة على البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة جازان أيضًا بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع سيول وصواعق رعدية ورياح شديدة السرعة، وتشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وأمطارًا خفيفة على جازان والدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.