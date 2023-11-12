"الأرصاد" ينبه 8 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح وأتربة مثارة وصواعق رعدية

وتفصيلاً، نبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة، وتشمل المهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة تشمل المدينة المنورة ووادي الفرع والعيص والعلا وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.