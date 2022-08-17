البرنامج السعودي لتنمية اليمن يوقّع عقد مشروع مستشفى عدن العام

ويولي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اهتمامًا في قطاع الصحة في اليمن، حيث قدّم دعمًا لهذا القطاع المهم تتمثّل في 25 مشروعًا ومبادرة تنموية، كما قدم البرنامج دعمًا لـ17 مركزًا طبيًا عبر توفير المعدات والأجهزة الطبية لها، و598 معدة طبية للمستشفيات والمراكز الطبية، و30 سيارة إسعاف تم توفيرها وتخصيصها لدعم لقطاع الصحة، و15 عربة استجابة عاجلة عالية التجهيز.