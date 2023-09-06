ضبط 20 شخصًا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في 3 مناطق

وأوضحت أنه تم ضبط (6) آليات تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (5) مقيمين من الجنسية الباكستانية، و(4) مقيمين من الجنسية المصرية، ومقيمان من الجنسية السورية، ومقيمان من الجنسية الهندية، ومقيم من الجنسية السودانية، و(6) مواطنين، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.