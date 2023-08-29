"الجبير" يلتقي وزير البيئة السلوفيني على هامش مؤتمر منتدى بليد الاستراتيجي

وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون في مجالات البيئة والتغير المناخي وسبل تعزيزها، كما استعرض الجبير مبادرات وجهود المملكة في هذا المجال، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في أجندة المؤتمر.