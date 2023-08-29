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"الجبير" يلتقي وزير البيئة السلوفيني على هامش مؤتمر منتدى بليد الاستراتيجي

الجانبان بحثا أوجه التعاون في مجالات البيئة والتغير المناخي وسبل تعزيزها
وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير
وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في مدينة بليد السلوفينية، وزير البيئة والمناخ والطاقة لجمهورية سلوفينيا بويان كومير، على هامش الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر منتدى بليد الاستراتيجي الدولي 2023م.

وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون في مجالات البيئة والتغير المناخي وسبل تعزيزها، كما استعرض الجبير مبادرات وجهود المملكة في هذا المجال، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في أجندة المؤتمر.

وحضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السفير خالد بن مساعد العنقري.

عادل الجبير
بويان كومير
منتدى بليد الاستراتيجي الدولي 2023

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