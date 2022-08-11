"الصناعة" تُصدر 90 ترخيصًا خلال يونيو الماضي

ولفت إلى أن التراخيص الصناعية الجديدة توزعت على 11 منطقة إدارية، تتصدرها منطقة الرياض بـ32 ترخيصًا، تليها المنطقة الشرقية بـ26، ثم منطقة مكة المكرمة بـ14 ترخيصًا؛ فيما استحوذت منطقة الرياض أيضًا على العدد الأكبر من المصانع التي بدأت الإنتاج بـ26 مصنعًا، تليها المنطقة الشرقية بـ24، ثم منطقة القصيم بـ14 مصنعًا.