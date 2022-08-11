"الصناعة" تُصدر 90 ترخيصًا خلال يونيو الماضي

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن إصدار 90 ترخيصًا صناعيًّا جديدًا خلال يونيو الماضي، توزعت على خمسة أنشطة صناعية يتصدرها نشاط صناعة المعادن اللافلزية الأخرى بـ18 ترخيصًا، ثم نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ14 ترخيصًا، ونشاط صناعة منتجات المعادن المشكلة بـ12 ترخيصًا؛ فيما سجل نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن 9 تراخيص، ونشاط صنع منتجات المواد الكيميائية 7 تراخيص.
وقال تقريرٌ صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية: إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري بلغ 501؛ فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 10.675 مصنعًا، بحجم استثمارات يبلغ 1.361 تريليون ريال، تتصدرها مصانع المعادن اللافلزية بأكثر من 2054، تليها مصانع المطاط واللدائن بـ1.348، ثم المصانع الغذائية بنحو 1280 مصنعًا.
وأضاف: حجم الاستثمار في التراخيص الجديدة لشهر (يونيو)، بلغ أكثر من 2 مليار ريال؛ مفيدًا بأن المنشآت الصغيرة استحوذت على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 83.33%، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 14.44%، ثم المنشآت متناهية الصغر التي سجلت 2.22%؛ في حين استحوذت المصانع الوطنية على التراخيص الجديدة حسب نوع الاستثمار بنسبة 87.78%، تليها المنشآت الأجنبية بـ6.67%، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 5.56%.
وأفاد تقرير المركز بأن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر يونيو الماضي بلغت 101 بحجم استثمارات يبلغ 2.6 مليار ريال، تتصدرها مصانع المعادن اللافلزية بـ21 مصنعًا، ثم المصانع الغذائية بـ17 مصنعًا؛ في حين جاءت مصانع المطاط واللدائن بـ14 مصنعًا، تليها مصانع المواد الكيميائية بـ12 مصنعًا، وأخيرًا مصانع المعادن المشكّلة بـ10 مصانع؛ فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر (يونيو) الماضي بنسبة 93.07%، تليها المصانع الأجنبية بنسبة 3.96%، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك بنسبة 2.97%.
ولفت إلى أن التراخيص الصناعية الجديدة توزعت على 11 منطقة إدارية، تتصدرها منطقة الرياض بـ32 ترخيصًا، تليها المنطقة الشرقية بـ26، ثم منطقة مكة المكرمة بـ14 ترخيصًا؛ فيما استحوذت منطقة الرياض أيضًا على العدد الأكبر من المصانع التي بدأت الإنتاج بـ26 مصنعًا، تليها المنطقة الشرقية بـ24، ثم منطقة القصيم بـ14 مصنعًا.
وأشار إلى أن عدد الوظائف التي وفّرها القطاع الصناعي خلال شهر يونيو الماضي، بلغت 5.706 وظائف، منها 3.245 وظيفة للسعوديين، و2.461 للوافدين.
جدير بالذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية بشكل شهري، أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى حجم الوظائف التي يوفرها القطاع.