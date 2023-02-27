"دهانات الجزيرة" تتلوّن بيوم التأسيس احتفالاً بمجدٍ متجددٍ

تنوعت محطات الاحتفال في يوم التأسيس بين عدد من الأنشطة التي مارسها الحضور وعكست أصالة ثقافتنا، متنقلين على أنغام موسيقى الأغنية السعودية الكلاسيكية، وملتفين بنشوة حول فقرات العرضة الشعبية، والحرف اليدوية التي نسجتها أيادي الأجداد والجدات، بكل المحبة والحنان، مستذكرين ألعاب الطفولة التي كانت جزءاً من بهجتنا، بأزياءٍ تراثية يتنافس فيها الكبار قبل الصغار، على إبراز الهوية الفريدة لكل منطقة سعودية.