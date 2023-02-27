"دهانات الجزيرة" تتلوّن بيوم التأسيس احتفالاً بمجدٍ متجددٍ
احتفلت "دهانات الجزيرة"، الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بيوم يتكرر تاريخه وتتوالى أمجاده، هو يوم التأسيس الموافق 22 فبراير في مقر الإدارة الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك بحضور منسوبي أسرة "دهانات الجزيرة" من الموظفين وعائلاتهم، وتوافد لزوار المعرض.
تنوعت محطات الاحتفال في يوم التأسيس بين عدد من الأنشطة التي مارسها الحضور وعكست أصالة ثقافتنا، متنقلين على أنغام موسيقى الأغنية السعودية الكلاسيكية، وملتفين بنشوة حول فقرات العرضة الشعبية، والحرف اليدوية التي نسجتها أيادي الأجداد والجدات، بكل المحبة والحنان، مستذكرين ألعاب الطفولة التي كانت جزءاً من بهجتنا، بأزياءٍ تراثية يتنافس فيها الكبار قبل الصغار، على إبراز الهوية الفريدة لكل منطقة سعودية.
وتلونت محطات الاحتفال بدهان "نوفل" منعدم الرائحة، لإبراز الصورة الكاملة من الأنماط الفنية للنقوش التراثية، وتميزت جدران إحدى المحطات بمنتج "الجزيرة مشاشكو" للحصول على المظهر الطيني للبيوت التي حضنت معنى الأجداد ومبنى العراقة.
أظهر يوم التأسيس مشاعر الانتماء تجاه الموطن، والولاء لما نحمله من تقدير لأصالتنا، ليحتفي الكبار قبل الصغار، متشاركين الأمل بالمستقبل والفخر بالماضي، بإحياء ميراث راسخ، وتاريخِ يتنوع ويتناغم، بين ماضٍ نفخر بأنه هويتنا، وحاضرٍ يفخر بأننا ننمو لأجله، على مدى ثلاثة قرون زاخرة بالعز والفخر، وعامرة بالأمن والاستقرار، في يوم تأسيس جذوره ومدد وجوده، نحتفظ بالإرث والتراث، لننهض بمستقبل الوطن.