"السديس": القوات المسلحة الباسلة أسهمت بامتياز في إنجاح موسم الحج

وقال: "إن الشعب السعودي يفتخر ويفاخر بقواتنا المسلحة الباسلة، حماة الحمى، أسود الثرى، الذين حملوا على أكتافهم الدفاع عن الوطن، وحفظ منجزاته ومقدراته ومقدساته، من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه، ويقدرون عاليًا بكل إجلال البطولات والتضحيات التي يقدمونها في سبيل صون تراب هذا الوطن الغالي عن أن يمسه أذى، أو يكدر أمنه بسوء، في منهج وسطي معتدل، وسمع وطاعة لولاة الأمر -حفظهم الله-.