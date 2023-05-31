تعليق الدراسة بسبب الأحوال الجوية في 4 محافظات بجازان.. غدًا الخميس

قرَّرت إدارة التعليم بجازان تعليق الدوام الحضوري، وتحويل الدراسة إلى منصة مدرستي نظرًا للأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة في مكتب التعليم بمحافظات صامطة والعارضة وأحد المسارحة والحرث.
وتفصيلاً، قالت إدارة تعليم جازان على لسان المتحدث الرسمي: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية، تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الخميس 12 ذي القعدة 1444هـ عن بُعد عبر منصة مدرستي، في مكاتب تعليم صامطة والعارضة وأحد المسارحة والحرث والمدارس التابعة لهما.