تعليق الدراسة بسبب الأحوال الجوية في 4 محافظات بجازان.. غدًا الخميس

وتفصيلاً، قالت إدارة تعليم جازان على لسان المتحدث الرسمي: ‏ بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية، تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الخميس 12 ذي القعدة 1444هـ ‫عن بُعد عبر ‫منصة مدرستي، في مكاتب تعليم صامطة والعارضة وأحد المسارحة والحرث والمدارس التابعة لهما.