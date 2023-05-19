شاهد.. "ملكية مكة والمشاعر المقدسة" تطلق أولى حملاتها التطوعية للتشجير

شارك في حملة التشجير مجموعة متطوعين من أبناء مكة المكرمة، تمكنوا من غرس مجموعات من الشجر؛ حيث تأتي هذه الحملة التطوعية ضمن مساعي الهيئة الملكية للحفاظ على الغطاء النباتي في مكة المكرمة، والعمل على تخفيف درجة الحرارة من خلال زيادة المساحة الخضراء في أرجاء المدينة.