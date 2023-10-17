لمرونتها المناخية.. أنظمة الزراعة الذكية تجذب اهتمام المزارعين والمستثمرين

تستحوذ نُظم الزراعة الذكية على اهتمام المستثمرين في القطاع الزراعي؛ مستفيدين من كونها تمتاز بمرونة مناخية، وتوفر أغذية آمنة وصحية خالية من التلوث، كما يسهم هذا التوجه في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة، ويحافظ على الموارد الطبيعية، ويعمل على استدامتها.