"البيئة" تطلق 14 خدمة إلكترونية للخيول العربية الأصيلة عبر "نما".. خلال "ليب 23"

وتستهدف الخدمات، تمكين ملاك الخيول الأصيلة من الأفراد والجهات الحكومية وقطاع الأعمال من إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بخيولهم إلكترونيًا، والمساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية التحول الرقمي لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، وذلك من خلال تسجيل وتوثيق البيانات، كما تسهم الخدمات في نشر ثقافة الخيول العربية الأصيلة على نطاق دولي، وزيادة قيمة الخيول العربية الأصيلة والحفاظ على بيانات السلالات وسهولة تتبعها، وكذلك زيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية في مجال الخيول العربية الأصيلة.