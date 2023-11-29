مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري ينال جائزة عربية للمؤسسات الصديقة للأسرة

حصل مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري على جائزة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية للمؤسسات الصديقة للأسرة لعام 2023؛ نظير جهوده في حماية الأسرة والزواج.
وتهدف الجائزة التي تقام سنويًا على المستوى العربي إلى تسليط الضوء على نماذج أسهمت في إحداث تغيير لحماية وتعزيز قضايا الأسرة في المنطقة العربية، والتأكيد على مدى التزام الجهات المعنية بالأسرة بالمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بقضايا الأسرة، وخلق بيئة ذات مضامين إيجابية للنهوض بأوضاع الأسرة العربية، واستقطاب العديد من الأفكار والمشاريع والبرامج الهادفة لتعزيز حقوق الأسرة في المنطقة العربية.
واهتم المركز منذ تأسيسه وبدعم ورعاية من القيادة، بحماية النسيج المجتمعي؛ لما تمثله الأسرة في بناء أي مجتمع ودعم استقراره، إذ تعد المعزز الرئيس للتلاحم الوطني وحماية النسيج الاجتماعي، بوصف الأسرة النواة الأولى لتعزيز منظومة القيم الإيجابية التي يسعى المركز لنشرها في المجتمع، لتزيده تلاحمًا وتماسكًا واستقرارًا وقوة، وتحمي نسيجه المجتمعي وتعزز قيم التعايش والتماسك لدى جميع أطياف المجتمع، بما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على الهوية الوطنية تحقيقًا لرؤية السعودية 2030.
وتضمنت مشاركة المركز ابتداءً من اللقاءات والندوات وورش العمل التي اهتمت بالأسرة كبرنامج نسيج وتوافق، وإثنينية الحوار والمقاهي الحوارية والديوانيات التي يعقدها المركز بشكل منتظم في جميع مناطق المملكة، كما شارك المركز في تقديم العديد من الدراسات لفهم القضايا المتعلقة بالأسرة على مستوى الوطن وتقديمها لمتخذي القرار وعدد من الشركاء، كما تناولت مشاركة المركز في تقديم الحقائب التدريبية المتخصصة في برنامج الحوار الأسري الذي ينمي مهارات المشاركين بما يعزز من تماسك الأسر واستقرارها من خلال تعريف مفهوم الأسرة وأهميتها في المجتمع، والتعريف بمقومات نجاح الأسرة واستراتيجيات غرس ثقافة الحوار لدى الأبناء والآثار المترتبة على غياب الحوار.
واستعرض المركز في مشاركته اهتمامه بالفنون واستهدافه للمبدعين والمبدعات من المهتمين بالجانب الأسري والثقافي في جميع مناطق المملكة بتوظيف الأعمال الإبداعية بشكل غير تقليدي في نشر القيم الوطنية وقيم التسامح والتعايش في شكل ورش عمل فنية، نتج عنها لوحات تشكيلية ومنحوتات وأعمال للخط العربي وتصوير فوتوغرافي وإنتاج أفلام قصيرة، أسهمت في حماية النسيج المجتمعي، مستعرضًا أمثلة لاستطلاعات الرأي العام التي قدمها المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام "رأي" حول المرأة وبرامج تمكينها.