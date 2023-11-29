مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري ينال جائزة عربية للمؤسسات الصديقة للأسرة

وتضمنت مشاركة المركز ابتداءً من اللقاءات والندوات وورش العمل التي اهتمت بالأسرة كبرنامج نسيج وتوافق، وإثنينية الحوار والمقاهي الحوارية والديوانيات التي يعقدها المركز بشكل منتظم في جميع مناطق المملكة، كما شارك المركز في تقديم العديد من الدراسات لفهم القضايا المتعلقة بالأسرة على مستوى الوطن وتقديمها لمتخذي القرار وعدد من الشركاء، كما تناولت مشاركة المركز في تقديم الحقائب التدريبية المتخصصة في برنامج الحوار الأسري الذي ينمي مهارات المشاركين بما يعزز من تماسك الأسر واستقرارها من خلال تعريف مفهوم الأسرة وأهميتها في المجتمع، والتعريف بمقومات نجاح الأسرة واستراتيجيات غرس ثقافة الحوار لدى الأبناء والآثار المترتبة على غياب الحوار.