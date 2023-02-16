"التعاون الإسلامي" تطلق أكاديمية "أُوسبو" للتدريب الإعلامي لاتحاد إذاعات وتلفزيونات المنظمة

احتفى اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي أمس, بإطلاق أكاديمية "أُوسبو" للتدريب الإعلامي، بحضور الأمين العام للمنظمة حسين طه إبراهيم، ووكيل وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية الدكتور خالد الغامدي، وعدد من وزراء الإعلام بالدول الأعضاء ومندوبي الدول لدى المنظمة.
وأبان الدكتور الغامدي في كلمة له نيابة عن وزير الإعلام المكلف رئيس الجمعية العامة والمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أنّ قطاع الإعلام يشهد تطوراً في المراحل الحالية سواء الإعلام المرئي أو المسموع، والنشر، والصحف والقطاعات الجديدة، كالألعاب الإلكترونية، مشيرًا إلى أن التطور يشمل الفكرة، وصناعة المحتوى، إلى جانب رفع للكفاءة والمهارات لمنسوبي القطاعات الإعلامية للوصول إلى الجمهور المستهدف.
من جانبه أوضح رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي الدكتور عمرو الليثي، أن الأكاديمية ستٌعنى بتدريب منسوبي وسائل الإعلام وصانعي المحتوى وصقل مهاراتهم في ظل التحديات التي فرضها الإعلام الجديد للدول الأعضاء بالمنظمة، فيما سيعمل الاتحاد بمهنية وسيعزز من قدرات ومهارات إعلاميي الدول الأعضاء من خلال البرامج التدريبية المختلفة التي ستتاح بواسطة الآليات التكنولوجية وبالتضافر بين الكيانات الأكاديمية الإعلامية ذات الكفاءة العلمية.
وأشار إلى أنه قد تم إبرام العديد من اتفاقيات التعاون مع الاتحادات المماثلة، كاتحاد إذاعات الدول العربية والاتحاد الآسيوي والأفريقي والأوروبي وعدد من الكيانات الأكاديمية والمهنية، مبينًا أن الاعتماد على الواقع الافتراضي أصبح حقيقة مؤكدة، مما سيتطلب تكثيف التدريب لجميع منسوبي الدول الأعضاء من خلال منصتنا الإعلامية على الموقع الإلكتروني، إضافة إلى قناة الـ Ytube، التابعة لاتحاد "أوسبو".
من جهته عدّ مدير إدارة الشؤون الإعلامية بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجدي علي سندي، افتتاح الأكاديمية خطوة مهمة ضمن خطة تطوير عمل الاتحاد، ومبادرة تُشكر عليها رئاسة الاتحاد، لما لهذه الأكاديمية من دور فاعل مأمول في تطوير المهارات المعرفية والفنية للإعلاميين في المجال الإذاعي والتلفزيوني، وانعكاسه على أدائهم داخل الدول الأعضاء في المنظمة.
يشار إلى أن أول دورة تدريبية بدأت اليوم تحت عنوان: "الإعلام الإلكتروني الجديد"، ضمن برنامج تدريبي طموح تعكف حاليًا عليه أكاديمية "أوسبو" الإعلامية التدريب.