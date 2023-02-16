"التعاون الإسلامي" تطلق أكاديمية "أُوسبو" للتدريب الإعلامي لاتحاد إذاعات وتلفزيونات المنظمة

وأبان الدكتور الغامدي في كلمة له نيابة عن وزير الإعلام المكلف رئيس الجمعية العامة والمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أنّ قطاع الإعلام يشهد تطوراً في المراحل الحالية سواء الإعلام المرئي أو المسموع، والنشر، والصحف والقطاعات الجديدة، كالألعاب الإلكترونية، مشيرًا إلى أن التطور يشمل الفكرة، وصناعة المحتوى، إلى جانب رفع للكفاءة والمهارات لمنسوبي القطاعات الإعلامية للوصول إلى الجمهور المستهدف.