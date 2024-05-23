"جامعة أم القرى" تختتم البرنامج التدريبي لمستفيدي "تراحم" بحضور أكثر من 250 مستفيدًا

وتضمن البرنامجُ أربعَ دورات تدريبية، بعنوان "الحوار الزواجي، الاحتواء النفسي للمراهق، السلامة الفكرية، سلامة المراهق"، وتم اختيارها بعد دراسة الاحتياجات التدريبية للمستفيدين من أجل تحقيق أكبر قدر من الاستفادة، وذلك بواقع 12 ساعة تدريبية، قدمها 4 مدربين، إلى 252 مستفيدًا.