"جامعة أم القرى" تختتم البرنامج التدريبي لمستفيدي "تراحم" بحضور أكثر من 250 مستفيدًا

اختتم مركزُ الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتأهيل المهني والاجتماعي بجامعة أم القرى؛ البرنامجَ التدريبي الثَّالث المقدَّم لمستفيدي اللجنة الوطنيَّة لرعاية السُّجناء والمُفرَج عنهم وأسرهم "تراحم" بعنوان "الأسرة والمراهق"، والمقام في الفترة من: 24/ 4/ 2024م إلى 12/ 5/ 2024م؛ بهدف التمكين الاجتماعي والمهني للفئة المستهدفة، وتعزيز المهارات المختلفة لهم.
وتأتي البرامج المقدَّمة لمستفيدي "تراحم" في سياق الشَّراكة الموقعة مع اللجنة سابقًا؛ بهدف تأهيل المستفيدين ودعمهم بما يواكب تطلعات الوطن والقيادة الرَّشيدة أيَّدها الله.
وتضمن البرنامجُ أربعَ دورات تدريبية، بعنوان "الحوار الزواجي، الاحتواء النفسي للمراهق، السلامة الفكرية، سلامة المراهق"، وتم اختيارها بعد دراسة الاحتياجات التدريبية للمستفيدين من أجل تحقيق أكبر قدر من الاستفادة، وذلك بواقع 12 ساعة تدريبية، قدمها 4 مدربين، إلى 252 مستفيدًا.
وأوضح عميد معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية في الجامعة الدكتور "محمد بن نايف الشريف"، أن الجامعة تعمل على منهجية واضحة في بناء برامج للتطوير المهني لخدمة المستفيدين من داخل وخارج الجامعة؛ من خلال الدراسة التحليلية لسدِّ الفجوات ورصد الاحتياجات، ومن ثم تصميم البرامج التدريبية والمهنية المناسبة.
وأضاف الدكتور "الشريف": أن مشاريع مركز الأميرة صيتة للتأهيل المهني والاجتماعي تُعدّ أحد مبادرات الجامعة بالتعاون مع مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، والتي تعود بالفائدة على أبناء الوطن.
من جانبه أكّد الأمين العام لمؤسَّسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميُّز في العمل الاجتماعي الدكتور "فهد المغلوث"، على استمرار جهود المؤسَّسة وعطائها منذ تأسيسها؛ وذلك ببناء شراكات مهنيَّة مع الجهات ذات العلاقة.