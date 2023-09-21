انطلاق "أسد الجنوب 4" بين القوات البرية ونظيرتها الفرنسية

ورُفعت أعلام البلدين إيذانًا بانطلاق التمرين, ثم ألقى العميد الركن بنوا أمونيه كلمة رحّب فيها بالمشاركين من القوات البرية الملكية السعودية، منوّهًا بجاهزية واستعداد القوات المشاركة في التمرين.