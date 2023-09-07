هندي الهوية سعودي الهوى.. "سعود" امتهن الإعلام وبرع في التقنية ويجيد 4 لغات

وعلى الرغم من امتهانه للإعلام، فلم ينس "سعود" تخصصه التقني، فموهبته الإعلامية تقابلها موهبة أخرى في التقنية، وهنا يذكر: "لدي موهبة أيضًا في مجال تخصصي، وهو التقنية، وتشرفت بلقاء معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة ذات مرة في حفل رواد التقنية، وسعدت بحصولي على لقب (بطل تقني) من معاليه. ومن مواهبي وثروتي الحقيقية أيضًا هو الاتصال والتواصل مع الجمهور بشكل دائم، والعمل جاهدًا لأجل هذا الوطن العظيم، ودائمًا أسعى إلى اكتشاف المزيد من المواهب بإذن الله".