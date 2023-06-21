فريق بحثي بجامعة طيبة يكتشف طفرة بجين جديد تسبّب السكري لحديثي الولادة

وأشار إلى أن هذه الدراسة، ونتيجة للتعرُّف على الجين والطفرة المسبّبة، ستساعد -بإذن الله- في تشخيص كثيرٍ من حالات السكري عند حديثي الولادة، في المملكة وحول العالم، التي لم تشخص وراثياً من قِبل بسبب عدم معرفة السبب الجيني لها، وكذلك ستساعد نتائج هذه الدراسة في إرشاد الأسر المصابة بكيفية تجنب تكرار إنجاب أطفال مصابين في المستقبل من خلال الحلول الطبية المتاحة كتجنب الزواج من الشريك الحامل لطفرة مشابهة أو أخرى في نفس الجين أو الحمل عن طريق أطفال الأنابيب بعد اختيار الأجنة غير المصابة جينياً، أو الفحص خلال الأشهر الأولى من الحمل مشيراً إلى أن هذه الدراسة كانت بتعاون مع أطباء وباحثين سعوديين من المجمع الطبي التخصصي في أبها وجامعة الملك خالد ونشرت نتائج هذه الدراسة في مجلة الوراثة الإكلينيكية Clinical Genetics