تزامناً مع الكسوف غداً.. "الجمعية السعودية للبصريات" تحذر: النظر للشمس يتلف العين

وأوضح "الحربي" أن "الأعراض المترتبة على النظر المباشر للكسوف تكمُن في حدوث غشاوة وخلل في الرؤية للحالات المتوسطة، وفقدان للبصر بالمنطقة المركزية في الحالات المتقدمة، كما قد يعاني المصاب من حساسية شديدة للضوء وبقع سوداء في مجال الرؤية".