تزامناً مع الكسوف غداً.. "الجمعية السعودية للبصريات" تحذر: النظر للشمس يتلف العين

حذّرت الجمعية السعودية للبصريات وعلوم الرؤية من النظر المباشر لكسوف الشمس، والذي قد ينتج عنه تلف كبير لخلايا الشبكية، خصوصاً في مركز الإبصار.
وقال المتحدث الرسمي باسم الجمعية الدكتور محمد الحربي لـ"سبق": "النظر المباشر للشمس أثناء الكسوف يتسبّب في جعل كمية الأشعة الضارة الداخلة للعين أقوى مما يترتب عليه تضرر الشبكية في قاع العين، باعتبار أن بؤبؤ العين يتسع بشكل أكبر".
وأوضح "الحربي" أن "الأعراض المترتبة على النظر المباشر للكسوف تكمُن في حدوث غشاوة وخلل في الرؤية للحالات المتوسطة، وفقدان للبصر بالمنطقة المركزية في الحالات المتقدمة، كما قد يعاني المصاب من حساسية شديدة للضوء وبقع سوداء في مجال الرؤية".
وأضاف "قد لا تظهر الأعراض بشكل سريع، بل قد يتطلب الأمر وقتاً حتى تظهر لدى المصاب، وتعتمد درجة التأثر على الوقت الذي استغرقه الشخص للنظر إلى الكسوف ودرجة تأثر الشبكية".
وعن ارتداء النظارات الشمسية لرؤية الكسوف، قال "الحربي": "هناك أنواع عادية ولا تغني عن النظارات المخصصة للنظر للكسوف، والتي يجب أن تحمل مواصفات خاصة تحمي العين أثناء حدوثه"، موصياً بضرورة تنبيه الأطفال وتحذيرهم، وخصوصاً أثناء خروجهم أو وجودهم في المدارس من النظر للكسوف بشكل مباشر.