العالمي يزيد الراجحي يؤكد جاهزيته للقتال في منافسات رالي المغرب 2022

ومن المقرر أن يستمر السباق لخمسة أيام على خمس مراحل في الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر القادم، متضمنة مرحلة تأهيلية في اليوم الأول. وستشهد مراحل هذا الرالي منافسة قوية بين المتسابقين عبر المراحل موزعة على طول مسافة 2319 كيلومتراً، منها 1583 كيلومتراً مراحل خاصة خاضعة للسرعة على مسارات رملية وحصوية والكثبان الذهبية.