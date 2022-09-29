العالمي يزيد الراجحي يؤكد جاهزيته للقتال في منافسات رالي المغرب 2022

يتأهب البطل العالمي السعودي يزيد بن محمد الراجحي الذي توج بلقب رالي عسير قبل بضعة أيام لخوض النسخة الـ22 من رالي المغرب الذي يمثل الجولة الثالثة من بطولة العالم للراليات الصحراوية الـ W2RC التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للسيارات الـ FIA.
وسيشارك فخر المملكة العربية السعودية في رياضة المحركات، يزيد الراجحي، برفقة الملاح الألماني ديرك فون تسيتسفيتس الذي يحل بديلاً عن مايكل أور الذي أصيب في باها بولندا قبل ثلاثة أسابيع في حادثة احتراق السيارة.
وسيخوض الفريق تحديًا جديدًا عبر صحراء من مدينة أغادير في جنوب غرب المملكة المغربية المطلة على ساحل المحيط الأطلسي مروراً بمدينتي طانطان والعيون والعودة الى أغادير.
ومن المقرر أن يستمر السباق لخمسة أيام على خمس مراحل في الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر القادم، متضمنة مرحلة تأهيلية في اليوم الأول. وستشهد مراحل هذا الرالي منافسة قوية بين المتسابقين عبر المراحل موزعة على طول مسافة 2319 كيلومتراً، منها 1583 كيلومتراً مراحل خاصة خاضعة للسرعة على مسارات رملية وحصوية والكثبان الذهبية.
وفي ظل الروزنامة المزدحمة لفريق يزيد رايسنغ حتى نهاية العام؛ يشارك العالمي يزيد الراجحي هذا الموسم في ثلاث بطولات مختلفة إحداها محلية وهي: بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها وبطولة العالم للراليات الصحراوية الـ W2RC.
ويطمح الراجحي في إحراز مراكز متقدمة إذ يحتل المركز الثالث في الترتيب العام من بطولة العالم للراليات الصحراوية.
وقبل انطلاق السباق، أجرى الثنائي تجارب على سيارة التويوتا هايلوكس الجديدة في مدينة أرفود المغربية والتي تتميز بكثبانها الرملية الضخمة وتنوعها الجغرافي على مدي يومين.
يذكر أنه تم تجهيز سيارة جديدة من قبل فريق أوفردرايف البلجيكي وهي شبيهة بالتي احترقت في باها بولندا وهي مزودة بمحرك الـ V6 بالإضافة إلى الشاحن التوربيني المزدوج، عكس التي تسابقت بها في رالي عسير.
وأكد أيقونة رياضة السيارات السعودية، الراجحي، استعداده الكامل لرالي المغرب، قائلاً: "أنا متحمس للغاية لهذا الرالي! فبعد تجربتي للسيارة الجديدة، قمنا أنا والفريق بوضع اللمسات الأخيرة والضبط المناسب للمحرك ولجهاز التعليق قبل انطلاقها في يوم السبت".
وأضاف: "أشكر فريقي فإنهم يقومون بعمل مذهل كعادتهم، نتطلع للفوز بهذا الرالي ولا يوجد شيء يمنعنا من ذلك، علينا التركيز ووضع الاستراتيجيات المناسبة كي نتقدم في جمع النقاط. رالي المغرب من الراليات التي تتطلب قوة التحمل وبذل الجهد للإنسان والآلة، سباق طويل ينتظرنا تحت درجات الحرارة العالية في صحاري المغربية ونتمنى من الله أن يوفقنا في هذه الجولة".
من جهته، قال ديرك فون تسيتسفيتس عن رالي المغرب: "ستكون جولة مليئة بالتحدي عبر صحاري المغربية، هدفنا الفوز بالرالي وأنا أؤمن بقدراتنا أنا ويزيد في المقصورة وبفريق أوفردرايف، لدينا جميع العوامل للفوز وأتمنى من الله أن يكون بجانبنا، فرياضة السيارت لا يمكن التنبؤ بها أبداً".