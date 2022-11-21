بناء على توجيهات ولي العهد.. "صحة الشرقية" تستعد لحالات الطوارئ خلال كأس العالم 2022

وتهدف هذه الاستعدادات إلى مواجهة أي خطر محتمل قد يحدث وذلك لتقييم وإعداد الخطط اللازمة للاستجابة السريعة الفعّالة من خلال عقد اجتماعات تحضيرية مع الجهات المشاركة والإدارات المعنية بصحة الشرقية لتوزيع المهام والتأكد من الجاهزية، كما قامت صحة الشرقية بعمل عدة فرضيات ميدانية للتأكد من جاهزية جميع الجهات في حال وقوع الكوارث.