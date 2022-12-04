"هدف" يُعيد تصميم برامج الدعم لمواكبة متغيرات سوق العمل

يأتي هذا التوجّه ضمن إستراتيجية صندوق تنمية الموارد البشرية الجديدة التي وافق عليها مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني التي ترتكز على 3 أهداف رئيسة، هي: دعم تطوير الموارد البشرية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل، ورفع كفاءة المواءمة بين العرض والطلب للوظائف، وتمكين التوظيف المستدام للفئات التي تواجه تحديات لدخول سوق العمل أو البقاء فيه.