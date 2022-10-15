السعودية تُحقِّق قفزة في مؤشر أداء موانئ الحاويات 2021

حقَّقت الموانئ السعودية قفزة نوعية في "مؤشر أداء موانئ الحاويات 2021"؛ لتتبوأ مراكز متقدمة بين 370 ميناء عالميًّا؛ إذ حصل ميناء جدة الإسلامي على المركز الثامن بعد أن كان يحتل المركز الـ53، وفق التقرير الدولي لمؤشر أداء موانئ الحاويات عالميًّا لعام 2021م، الذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة استاندرد آند بورز جلوبال ماركيت إنتليجانس، في تأكيد لدعم القيادة لهذا القطاع الحيوي المهم.