السعودية تُحقِّق قفزة في مؤشر أداء موانئ الحاويات 2021

حقَّقت الموانئ السعودية قفزة نوعية في "مؤشر أداء موانئ الحاويات 2021"؛ لتتبوأ مراكز متقدمة بين 370 ميناء عالميًّا؛ إذ حصل ميناء جدة الإسلامي على المركز الثامن بعد أن كان يحتل المركز الـ53، وفق التقرير الدولي لمؤشر أداء موانئ الحاويات عالميًّا لعام 2021م، الذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة استاندرد آند بورز جلوبال ماركيت إنتليجانس، في تأكيد لدعم القيادة لهذا القطاع الحيوي المهم.
وأبدى رئيس مجلس إدارة جمعية عيون جدة، المهندس أنس صيرفي، إثر زيارته على رأس وفد من الجمعية لميناء جدة الإسلامي، إعجابه بما وجده من اهتمام من قِبل ميناء جدة الإسلامي؛ للتعاون في جانب الشراكة المجتمعية والعمل التطوعي في مسعى لتنسيق الجهود لتقديم مبادرات مشتركة، تُقدِّم خدمات نوعية، ترقى لتحقيق الأهداف المرجوة في نطاق أنشطة جمعية عيون جدة وجهودها المبذولة لخدمة المستفيدين والمجتمع.
واستمع الوفد من نائب الرئيس لعمليات موانئ الساحل الغربي، المهندس ماجد العرقوبي، لما تمتلكه الموانئ السعودية من مقومات اقتصادية وتنموية؛ فهي مصدر اعتزاز وافتخار للمواطن السعودي في ظل ما تشهده من تطوُّر متسارع، يواكب الاستراتيجية الوطنية للنقل ومستهدفات الرؤية السعودية.