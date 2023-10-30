مكة المكرّمة.. تطبيق جدول الجزاءات المحدث بأنشطة الصحة العامة

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدّسة أسامة الزيتوني؛ أن "الأمانة" بدأت بتطبيق جدول الجزاءات المحدث الذي أصدرته الوزارة، فيما يتعلق بجزئية مخالفات العاملين في المحال ذات الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، منها الجسيمة مثل: تشغيل العاملين دون شهادات صحية أو بشهادات صحية منتهية الصلاحية أو غير صحيحة، وكذلك تدني مستوى النظافة للعاملين وعدم لبس القفازات والكمامات في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، أو ممارسة الأعمال التخصصية التي تتطلب شهادة تخصص في المهنة، أو وجود عمالة تظهر عليهم أعراض مرضية.