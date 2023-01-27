"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من الشرقية والرياض

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأةً لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الشرقية والرياض، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرّمة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي القصيم وحائل، كما يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، والرياض، وكذلك على جنوب المملكة.