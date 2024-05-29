إحباط تهريب 315 كجم "قات" بجازان وضبط مواطن بتبوك يروج "الحشيش"

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (180) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
من ناحية أخرى، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (135) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، حيث تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
على صعيد ثانٍ، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة تبوك؛ لترويجه مادتي الحشيش والأمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.