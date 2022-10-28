"ملتقـى تقويم التعليم" يوصي بالجودة العالية لضمان الاستثمار في رأس المال البشري

وتناول الملتقى عدداً من الموضوعات منها: تحسين التعليم والتعلم الذي يعد استثماراً مُجدياً، وتركز رؤية المملكة 2030 على تحسين جودة التعليم، وأكد الملتقى أن المملكـة تبذل جهوداً للارتقاء بجودة التعليم، والإنفاق على التعليم يعـد اسـتثماراً ذا قيمـة اقتصادية عالية، والتوقعات المستقبلية تشير إلى أن تحسين مهارات الطلبة من خلال التعلم الجيد سيعود على الاقتصاد السعودي بعوائد كبيرة، وأهمية جودة التعليم والتركيز على أولويات الإنفاق التي تحسن مستويات التعلم لدى الطلبة، والعناية بقواعد البيانات التي تدعم الجهود البحثية الراميـة إلـى قياس أثر التعليم في الاقتصاد على المستوى الوطني، وأثر جودة التعليم في رفع الناتج الإجمالي المحلي، وتحسين الإنتاجية وتقليل البطالة وتحفيز الابتكار والإبداع.